21 Mart 2006 tarihinde daha sonra Twitter CEO'su olacak Jack Dorsey tarafından atılan tweet, tarihe Twittter'ın ilk tweet'i olacak geçti. Atılan ilk tweet'te ise "just setting up my twttr" yani "Sadece Twitter'ımı kuruyorum" yazıyordu.

İlk tweet'le iligli yapılan açık artırma geçtiğimiz gün yani Twitter'ın 15. kuruluş yıldönümünde sona erdi. Açıklanan sonuçlara göre 2,9 milyon dolar teklif karşılığında NFT haline getirilen ve Jack Dorsey tarafından atılan tweet Sina Estavi'ye satıldı. Estavi yaptığı açıklamada Türk asıllı olduğunu söyledi. Yani Twitter'ın ilk tweet'i artık bir Türk'e ait olmuş oldu.

Estavi’nin Valuables BY Cent’ten aldığı 3 tweet daha bulunuyor. CryptoCobain isimli kullanıcının attığı 128,88 dolar verdiği iki tweet ve yine Bitcoin hakkında atılmış kendisinin de etiketli olduğu Eshtebahekhoob isimli Twitter kullanıcısının tweetini 125,85 dolara almış durumda.