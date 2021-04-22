Bilim & Teknoloji Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarına 4K resim desteği geldi

Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarına 4K resim desteği geldi

Bilim & Teknoloji

Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarına 4K resim desteği geldi

Twitter’ın iOS ve Android uygulamalarını kullananlar artık platforma 4K çözünürlüklü resim yükleyebilecek. Aynı zamanda 4K çözünürlüklü resimleri yine uygulama üzerinden görebilecekler.

22 Nisan 2021, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Tweet zaman çizelgelerinizde gördüğünüz görüntülerin kalitesinde önemli bir iyileşmeye hazır olun. Twitter artık tüm kullanıcıların tweet'lerinde 4K görüntüleri yükleme ve görüntüleme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Twitter’ın web uygulamasında yüksek çözünürlük desteği bir süredir mevcuttu. Ancak web uygulamalarında 4096 x 4096 piksel olan maksimum çözünürlük, mobil uygulamalarda 2048 x 2048 piksele iniyordu.

Tam etkiyi görmek için Twitter uygulamasında veya cihazınızın görüntü ayarlarında 4K görüntüleri etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar menüsündeki Veri Kullanımı bölümüne gidip, buradan hem Yüksek kaliteli resimler hem de Yüksek kaliteli resim yüklemeleri seçeneklerini aktif hale getirmeniz gerekiyor.


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