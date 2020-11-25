Twitter'ın mavi tik isteme özelliği geri geliyor
Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mikroblog platformu mavi tik isteme özelliğini geri getirme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre özellikte herhangi bir değişiklik yapılmazsa, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler ve Twitter’ın toplum üzerinde etkisi olduğunu düşündüğü kişiler bundan faydalanacak.
25 Kasım 2020, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Twitter’ın askıya aldığı mavi tik isteme özelliği geri geliyor Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi arma uygulamasını 2021’de yeniden başlatacağını duyurdu.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, Twitter bu duyuruyu yaparken kullanıcıların da bu uygulama hakkındaki düşüncelerini almak için bir anket başlattı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.
Twitter bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu.
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