Twitter, uzun süredir konuşulan ücretli özelliğini uygulama marketlerinde listelemeye başladı. Twitter Blue isimli hizmetin ücreti ABD'de 2,99 dolar, İngiltere'de de 2,49 sterlin. Hizmetin Türkiye fiyatı ise 30.99 TL.

Guardian'da yer alan habere göre, Twitter Blue'nun kullanıcılara 'Tweet'i geri al' seçeneği sunması bekleniyor. Bu özellik ile bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde geri alarak düzenlenebilecek. BBC, Twitter ofisinin 'geri alma özelliğine' ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındığını aktardı.

Ücretli abonelik ile ayrıca kullanıcılara uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir Okuma modu ve favori tweetleri kaydedip düzenlemeye yarayan Koleksiyonlar özelliği getirilecek.

Platformun ücretli hizmeti sunacağını ilk ortaya çıkaran tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, yeni özellikler arasında ayrıca renk temaları ve özel uygulama simgeleri de olacağını söyledi.

Twitter Blue listelenmiş olmasına karşın, henüz aktif kullanıma sunulmadı. Pilot uygulamanın ise yakında başlaması bekleniyor.

Ücretli abonelik ile Twitter'ın gelecekte gelir kaynaklarını reklam dışındaki yöntemlerle çeşitlendirmek istediği belirtiliyor.