Twitter, premium üyelik hizmeti Twitter Blue'yu sonunda kullanıcılarına sundu. Yeni ücretli üyelik sistem kullanıcılarına okuma modu, yer işareti klasörü ve en önemlisi de tweeti geri alma gibi birçok yeni özellik sunuyor.

Twitter Blue şu an için sadece Kanada ve Avustralya’da abonelik için açılmış durumda. Kullanıcıların ayda sırasıyla 3.49 Kanada doları veya 4.49 Avustralya doları ödemeleri gerekiyor. witter Blue ücretinin, ABD’de aylık 2.99 dolar olarak belirlendiği aktarılmıştı. Twitter Blue'ya şu an için Türkiye'den erişim ne yazık ki yok.

Bu üyelikle bir tweet’i zaman akışınızda yayınlamadan önce önizlemenize ve gözden geçirmenize izin veren yeni bir “Tweeti Geri Al” seçeneği geliyor. Bunu yapmak için 30 saniyeye kadar zamanınız bulunuyor.

Yazdığınızı, etiketlerinizi veya hashtag’lerinizi geriye dönük olarak kontrol etmeniz gereken süre özelleştirilebiliyor. Alternatif olarak, zamanlayıcıyı tamamen atlayabilir ve bunun yerine “Şimdi gönder” seçeneğine basabilirsiniz.

Yer İşareti Klasörleri, kullanıcıların beğendikleri tweet'leri farklı kategorilerde gruplara ayırmasına olanak sağlarken, Okuma Modu da uzun bilgiler içeren tweet dizilerinin daha kolay okunmasına yol açıyor.

Twitter, abonelerin, uygulamanın kendisi için yeni renk temalarının yanı sıra ana ekranlarındaki uygulama simgesini özelleştirebilme gibi başka ek özelliklere de sahip olacağını söylüyor. Ayrıca özel Twitter desteğine erişim de olacak.