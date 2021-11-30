Jack Dorsey'in istifasıyla Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu. Şirkette 10 yılını geçiren Agrawal'ın son olarak baş teknoloji müdürü olarak görev yaptığı biliniyor.

Parag Agrawal kimdir?

The Guardian, Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal kimdir sorusunun yanıtını derledi.

37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi tanınmış CEO'lardan olmadığı dikkati çekiyor. CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtiyor.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.