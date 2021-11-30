Bilim & Teknoloji Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu

Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu

Bilim & Teknoloji

Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu

Jack Dorsey'in istifa etmesinin ardından Twitter'ın yeni CEO’su Parag Agrawal oldu. Agrawal, Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu.

30 Kasım 2021, Salı 10:16 Son Güncelleme:
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Jack Dorsey'in istifasıyla Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu. Şirkette 10 yılını geçiren Agrawal'ın son olarak baş teknoloji müdürü olarak görev yaptığı biliniyor.

Parag Agrawal kimdir?

The Guardian, Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal kimdir sorusunun yanıtını derledi.

37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi tanınmış CEO'lardan olmadığı dikkati çekiyor. CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtiyor.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.

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