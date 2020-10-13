Beşiktaş'ın başka bir takıma kiralamak yerine transfer döneminin ardından kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd, menajeri aracılığıyla sitem etmişti. Oyuncunun menajeri, "Bize daha önceden söylense başka bir takım bakardık" demişti. Takvim'deki habere göre, Boyd, Süper Lig'de bir ekibe gidemese de eski takımı Wellington Phoenix'ten teklif aldı.
Spor Tyler Boyd eski takımına dönüyor
2012-2015 yılları arasında oynadığı Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in ilgilendiği Boyd, futboldan uzak kalmamak için eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş da oyuncunun maaşının en azından bir kısmından kurtulmak ve oyuncunun oynama pratiğini kaybetmesi için bu teklifi fırsat olarak görüyor.
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