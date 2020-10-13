Tyler Boyd eski takımına dönüyor

Beşiktaş'ın başka bir takıma kiralamak yerine transfer döneminin ardından kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd, menajeri aracılığıyla sitem etmişti. Oyuncunun menajeri, "Bize daha önceden söylense başka bir takım bakardık" demişti. Takvim'deki habere göre, Boyd, Süper Lig'de bir ekibe gidemese de eski takımı Wellington Phoenix'ten teklif aldı.







