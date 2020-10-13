Spor Tyler Boyd eski takımına dönüyor

Tyler Boyd eski takımına dönüyor

Spor

Beşiktaş'ın TFF'ye kadroların bildirileceği günün son dakikalarında kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'a talip çıktı. ABD'li oyuncu Avustralya takımı Wellington Phoenix'e gidebilir.

13 Ekim 2020, Salı 09:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın başka bir takıma kiralamak yerine transfer döneminin ardından kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd, menajeri aracılığıyla sitem etmişti. Oyuncunun menajeri, "Bize daha önceden söylense başka bir takım bakardık" demişti. Takvim'deki habere göre, Boyd, Süper Lig'de bir ekibe gidemese de eski takımı Wellington Phoenix'ten teklif aldı.



2012-2015 yılları arasında oynadığı Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in ilgilendiği Boyd, futboldan uzak kalmamak için eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş da oyuncunun maaşının en azından bir kısmından kurtulmak ve oyuncunun oynama pratiğini kaybetmesi için bu teklifi fırsat olarak görüyor.

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