Tyson Fury ve Deontay Wilder ilk defa 2018 yılında karşılaşmış ve ikisi de namağlup olan boksörler, ringten yine namağlup ayrılmıştı.

Berabere biten ilk maçın ardından 23 Şubat TSİ 08:00'de karşılaşmak üzere rövanş maçı düzenlenmişti.

Karşılaşmanın ardından ABD'li Deontay Wilder, Kübalı boksör Luis Ortiz'i yenerek Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş ve Muhammed Ali'nin rekoruna ortak olmuştu.

Tyson Fury ise 2015 yılında Vladimir Klitschko'yu yenerek dünya şampiyonluğunu kazanmış bir isim olarak biliniyordu.

Yeni şampiyon Fury

İkisi de namağlup olan iki boksör, Las Vegas'ta karşı karşıya geldi ve kazanan Fury oldu.

Rakibini 7. raunda kadar 3 defa düşüren Fury, 3. düşürmeyle beraber teknik nakavtla maçı kazandı ve WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını kazandı.

Wilder ise kariyerinde ilk kez nakavt oldu ve ilk yenilgisini aldı. Fury ise namağlup unvanını sürdürdü.