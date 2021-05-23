Futbol U19 Ligi'nde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 8 gol

U19 Ligi'nde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 8 gol

Futbol

U19 Ligi'nde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 8 gol

U19 Elit Gelişim Ligi'nin 14. haftası gollü bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor, Beşiktaş’ı 8-2 mağlup etti.

23 Mayıs 2021, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
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Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 6. dakikada Arif Boşluk, 24. ve 75. dakikada Süleyman Cebeci, 41. ve 45. dakikada Orkun Ahmet Dedeoğlu, 47. dakikada Emir Yazıcı, 79. dakikada Alaattin Mumci ve 82. dakikada Muhammet Akpınar kaydetti.

Trabzonspor U19 takımı bu sonuçla puanını 25’e yükseltti.

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