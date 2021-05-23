Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 6. dakikada Arif Boşluk, 24. ve 75. dakikada Süleyman Cebeci, 41. ve 45. dakikada Orkun Ahmet Dedeoğlu, 47. dakikada Emir Yazıcı, 79. dakikada Alaattin Mumci ve 82. dakikada Muhammet Akpınar kaydetti.

Trabzonspor U19 takımı bu sonuçla puanını 25’e yükseltti.