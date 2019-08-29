U19 Ragbi Lig Milli Takımımız tarihi Ukrayna maçına hazır

31 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak olan karşılaşma, İstanbul'daki Beylerbeyi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde İstanbul'daki kamp çalışmalarını Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Tesisleri’nde tamamlayan Millilerimiz tarihi maç için hazır durumda. İki gün süresince teknik ekibin antrenman programını tamamlayan gençler A Milli Ragbi Lig Takımıyla da bir hazırlık maçı yaptı.

17+1 KİŞİLİK LİSTE BELİRLENDİ

Sezon boyu yapılan gözlemlerin yanısıra Eskişehir ve İstanbul’da gerçekleştirilen seçmelerle oluşturulan 20 kişilik aday kadrodan müsabakaya çıkacak 17 + 1 kişilik liste belirlendi.

TRLA Başkanı Gürol YILDIZ: “U19 Ragbi Lig Milli Takımımızın Ukrayna maçını kazanması durumunda 3-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF)’nun düzenlediği U19 Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası’na katılım hakkı kazanacağız. Takımımızın bu şampiyonaya katılımı ise Türk spor tarihi açısından da bir ilk olacaktır.”

U19 RAGBİ LİG KADRO

1. Kaan Baran Çetiner Ankara Phrygians

2. Burak Özkan Aqua Rugby Warriors

3. Burakcan Yermez Aqua Rugby Warriors

4. Mert Yıldırım Aqua Rugby Warriors

5. Presley Cochrane-Salman Western City Tigers (Avustralya)

6. Eymen Ağdaş Bilgi Badgers

7. Alperen Güneş Eskişehir Çamlıca

8. Doruk Terzi İzmir Ragbi Lig

9. Alperen Yaman Olimpos Ragbi

10. Batuhan Köse Olimpos Ragbi

11. Deniz Küçük Kadıköy Bulls

12. Mustafa Efe Avcı Kadıköy Bulls

13. Yusuf Can Tunç Kadıköy Bulls

14. Caner Ark Kandıra Ragbi Lig

15. Eyüp Ensar Daş Kandıra Ragbi Lig

16. Kerim Cömert Kandıra Ragbi Lig

17. Ramazan Tomruk Kandıra Ragbi Lig

18. Oğuz Ergen Kadıköy Bulls