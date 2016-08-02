Uber, Çin operasyonlarını en yakın rakibine bırakıyor

Tahmini şirket değeri 68 milyar dolar olan Uber, Uber China adı altında Çin sınırları içinde iş potansiyeli görerek yatırım yapmıştı.7 milyar dolar büyüklüğe sahip olan Uber China bu alanda en büyüklerden biri olan DiDi Chuxing ile yarışa giriyordu.

Ama en büyük rakibi DiDi Chuxing, Apple tarafından aldığı 1 milyar dolar yatırımla 28 milyar dolar pazar değerine ulaşarak yarışı önde bitirmeyi başardı. Hatta bununla kalmayıp ABD sınırları içeridindeki taksi çağırma şirketleri ve Çin dahilindeki daha ufak şirketlerle işbirliğine giderek oldukça güçlü bir konuma ulaştı.

Tüm bunların sonunda DiDi Chuxing, Uber China iştirakini kendi bünyesi altına aldığını açıkladı. Bu satın almayla DiDi Chuxing 35 milyar değere ulaşmış oldu.

Uber bu satın alımla DiDi Chuxing üzerinden 1 milyar dolar yatırım alacak ve Çin sınırları içinde DiDi’deki hisselerinden dolayı ülkenin en büyük platformunun ortağı şeklinde iş oluşumuyla devam ederek karlı çıkmayı amaçlıyor.

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