UBER halka açıldı!

Amerika merkezli şirketin, piyasa değeri 82.4 milyar dolar (500 milyar lira), halka arz fiyatı ise hisse başına 45 dolar (275 lira) olarak belirlendi. Uber, hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sundu. ÖNEMLİ SATIŞ Hisselerin 44-50 dolar arasında olmasının nedeni, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar Uber’in halka arz edilmesinin, 2012’de Facebook’un halka arz edilmesinden beri en önemli hisse satışı olduğunu vurguluyor. 60 ülkede faaliyet gösteren şirket ayrıca, sürücüsüz araç geliştirmeye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Uber, 2009’da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kuruldu.

ÜNLÜLER DE YATIRIMCI

Uber’e yatırım yapanlar arasında dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. Buna göre; ünlü oyuncu Aktör Kutcher 2016’da Uber’e 500 bin dolar yatırım yapmıştı. Ayrıca Beyonce’nin de Uber’in kısıtlı hisse senedine 6 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve Gwyneth Paltrow’un da yatırımcılar arasında olduğu biliniyor.

Uber’e yatırım yapan ünlüler arasında ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z yer alıyor.