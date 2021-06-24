Bilim & Teknoloji Uber, İstanbul ve Ankara'daki kullanıcılarını aşı merkezlerine ücretsiz götürecek

Uber, İstanbul ve Ankara'daki kullanıcılarını aşı merkezlerine ücretsiz götürecek

Bilim & Teknoloji

Uber, İstanbul ve Ankara'daki kullanıcılarını aşı merkezlerine ücretsiz götürecek

Uber, kullanıcıların İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşı uygulaması yapılan bütün hastanelere Uber Taksi ile ücretsiz seyahat edebileceğini duyurdu.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:37 Son Güncelleme:
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Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı kampanyanın kapsamını genişletti.

Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese 'UBERAŞI' koduyla iki ücretsiz yolculuk hediye edilecek. Kampanyadan kullanıcılar kendi aşı randevusuna gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için yararlanabilecek.




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