Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı kampanyanın kapsamını genişletti.

Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese 'UBERAŞI' koduyla iki ücretsiz yolculuk hediye edilecek. Kampanyadan kullanıcılar kendi aşı randevusuna gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için yararlanabilecek.











