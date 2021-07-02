Uber'in yeniden İzmir'de faaliyet göstereceği belirtildi. Şirket, İzmir'e yeniden gelişi adına tüm kullanıcılarına İzmir’de 40 TL’ye kadar bir ücretsiz yolculuk da hediye edecek.

Uber kullanıcıları MERHABAIZMIR kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler. Uber’in kendi araç filosuyla hizmet vermesi Birleşik Taksiciler Derneği’nin açtığı davada mahkeme tarafından yasaklanmıştı.

Uber’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de sarı taksi ve turkuaz taksi hizmeti sağlıyor ancak geçmişteki “XL” hizmeti mahkeme kararı gereğince sürmüyor.