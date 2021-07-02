Bilim & Teknoloji Uber, İzmir'de de tekrar faaliyete başladı

Uber, İzmir'de de tekrar faaliyete başladı

Bilim & Teknoloji

Uber, İzmir'de de tekrar faaliyete başladı

Şehir içi dijital taşıma platformu Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de sarı taksilerle hizmet vermeye başladı.

02 Temmuz 2021, Cuma 08:24 Son Güncelleme:
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Uber'in yeniden İzmir'de faaliyet göstereceği belirtildi. Şirket, İzmir'e yeniden gelişi adına tüm kullanıcılarına İzmir’de 40 TL’ye kadar bir ücretsiz yolculuk da hediye edecek.

Uber kullanıcıları MERHABAIZMIR kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler. Uber’in kendi araç filosuyla hizmet vermesi Birleşik Taksiciler Derneği’nin açtığı davada mahkeme tarafından yasaklanmıştı.

Uber’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de sarı taksi ve turkuaz taksi hizmeti sağlıyor ancak geçmişteki “XL” hizmeti mahkeme kararı gereğince sürmüyor.

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