Uber kripto para ile ödeme kabul edebilir

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Bloomberg ile yaptığı röportajda şirketin hizmetleri için kripto para biriminde ödeme kabul etmeye başlayabileceğini söyledi.

Khosrowshahi konu hakkında, “Her türlü yerel para birimini kabul ettiğimiz gibi, kripto para birimlerini ve/veya Bitcoin'i işlem yapma aracı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. İş için iyi, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için iyi, bu yüzden kesinlikle bunu araştıracağız. Bunda bir fayda varsa, buna ihtiyaç varsa yaparız ama bunu sadece bir tanıtım kampanyası kapsamında yapmayacağız” dedi.







