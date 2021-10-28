Uber, sürücülerine 50 bin adet Tesla verecek

Şirket yaptığı açıklamada, 1 Kasım’dan itibaren San Francisco, Los Angeles, San Diego ve Washington DC’deki sürücülerine 50.000 adet Tesla aracı sağlamak için Hertz ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Uber’in açıklamalarına göre 2023 yılına kadar 50.000 aracın tamamı ülke çapında kullanılmaya başlayacak. Şirket yaptığı açıklamalarda, bu hamlenin Kuzey Amerika’da bulunan bir ulaşım platformundaki en büyük, dünya çapında ise yapılan en büyük hamlelerden biri olduğunu ifade etti.

Business Insider tarafından bugün yapılan habere göre de Uber’in bu hamlesi şirketin hisselerinde yüzde ikilik bir artışa yol açtı. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, “İklim değişiklikleri hep birlikte üstesinden gelmemiz gereken acil bir küresel sorun. Bu tarz hamlelerle de pandemiden yeşil bir şekilde toparlanabileceğiz” dedi.



