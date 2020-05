Uplay hesabı olanlar Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light oyunlarını hiçbir ücret ödemeden arşivine ekleyebilecek. Bunlara ek olarak, Might & Magic Chess Royale da şu an indirilebiliyor.

Bu oyunları bugünden itibaren 5 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 21: 00'a kadar Uplay üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.