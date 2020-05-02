Ubisoft, Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light’ı bedava sunuyor
Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda Uplay üzerinden Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends oyunlarını, oyunculara ücretsiz sunmuştu. Şirket, bunu kaçırmış olanlar için bunları tekrardan sunuyor. Onur Binay/posta.com.tr
02 Mayıs 2020, Cumartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Uplay hesabı olanlar Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light oyunlarını hiçbir ücret ödemeden arşivine ekleyebilecek. Bunlara ek olarak, Might & Magic Chess Royale da şu an indirilebiliyor.
Bu oyunları bugünden itibaren 5 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 21: 00'a kadar Uplay üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.