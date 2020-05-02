02.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji Ubisoft, Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light’ı bedava sunuyor

Ubisoft, Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light’ı bedava sunuyor

Bilim & Teknoloji

Ubisoft, Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light’ı bedava sunuyor

Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda Uplay üzerinden Assassin's Creed II, Child of Light ve Rayman Legends oyunlarını, oyunculara ücretsiz sunmuştu. Şirket, bunu kaçırmış olanlar için bunları tekrardan sunuyor. Onur Binay/posta.com.tr

02 Mayıs 2020, Cumartesi 16:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uplay hesabı olanlar Assassin’s Creed II, Rayman Legends ve Child of Light oyunlarını hiçbir ücret ödemeden arşivine ekleyebilecek. Bunlara ek olarak, Might & Magic Chess Royale da şu an indirilebiliyor.

Bu oyunları bugünden itibaren 5 Mayıs 2020 Salı günü TSİ 21: 00'a kadar Uplay üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Kalıcı olarak sahip olmak için bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.



Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk astrofotoğrafçı uzaydaki ender anı görüntüledi