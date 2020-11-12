Can I Play That?’in kurucusu Courtney Craven, Assassin's Creed Valhalla'da sıkıntılı olabilecek bir durumu gözler önüne serdi. Oyundaki Eorforwine isimli karakterin açıklamasında yer alan bir ifadede karakteri ateş nedeniyle yanmış yüzünü göstermesinden korktuğu ve bu sebeple öfkesini şiddet patlamalarıyla dindirdiği yer alıyor.









Twitter hesabından yaptığı açıklamada karakterin tanımlanma şeklinin engellilere karşı ayrımcı bir dil kullandığını söyleyen Craven, sözlerine şöyle devam etti: “Yüz farklılıklarından bu şekilde bahsetmek kesinlikle kabul edilemez. Oyun yazarlarının karakteri farklı şekilde ele alarak daha iyisini yapması gerekiyor.”

Assassin’s Creed’in resmi Twitter hesabından Craven’a dönüş yapan Ubisoft, “Buna dikkat çektiğiniz için teşekkür ederiz - Bu dille istemeden engellilere karşı ayrımcı bir dil kullandığımız için özür dileriz. Bu açıklamayı önümüzdeki güncellemede kaldıracağız” dedi.