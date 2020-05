Bloomberg’de yer alan habere göre Quokka Games tarafından geliştirilen Area F2’nin arayüzünden karakterlerine kadar birçok detayın tamamen Rainbow Six Siege’in kopyası olduğuna dikkat çekiliyor. Bu yüzden Ubisoft’un söz konusu oyunun Google Play Store ve App Store’dan kaldırılması için davacı olduğu belirtiliyor.

Açılan davada yer alan bilgilere göre Rainbow Six: Siege, toplamda 55 milyon kayıtlı oyuncuya sahip ve her gün 3 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor. Ayrıca Rainbow Six: Siege, Ubisoft’un en değerli fikir mülkiyetleri arasında yer alıyor ve Area F2’nin her bir noktası Rainbow Six: Siege’den kopyalandı.

Google ve Apple cephesinden herhangi bir resmî açıklama gelmedi. Ancak yayınlanan son raporlarda Apple ve Google’ın Ubisoft’un bu talebine pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.