Ghost Recon Frontline, sadece FPS modunda oynanabiliyor. Battle royale oyunları, üçüncü bakış açısı (TPS) modunda oynanmaya alışıldığından, FPS bakış açısı oyunculara biraz zorluk yaşatabilir.

4×4 kilometre genişliğindeki Drakemoor Island haritasında geçecek oyun, 100 kişilik maçlara ev sahipliği yapacak. Ghost Recon Frontline, klasik battle royale oyunlarında olduğu gibi daralan bir çember bulundurmayacak. Bunun yerine 100 kişilik takımlar 3 gruba ayrılacak ve birbirileri ile savaşırken verilen görevleri tamamlamaya çalışacak.

Ubisoft, 14-21 Ekim tarihleri ​​arasında Connect istemcisi aracılığıyla PC platformunda Frontline’ın kapalı bir testini gerçekleştirecek. Minimum sistem gereksinimleri olarak AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5 ​​4460 işlemci, 8 GB RAM ve ayrıca AMD Radeon RX 470 (4 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 670/760/960 (4 GB) ekran kartı ile Windows 10 gerekiyor.

Ghost Recon Frontline’ın resmi çıkış tarihi belli değil. Oyun, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia ve Amazon Luna ile uyumlu olacak.



