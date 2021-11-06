Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimini yayınladı. Takvime göre, üç ayların başlangıcı olan hicri Recep ayı Şubat ayında idrak edilecek. Ramazan ayı ise 2022’de Nisan ayında başlayacak. İşte, İslam alemi açısından büyük önem taşıyan üç aylar ve kandillerin 2022 yılındaki tarihleri…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) her anı rahmet ve mağfiret dolu, ibadetlerin daha da artırıldığı, günahların affolunduğu ve Allah-u Tealâ’ya yaklaşıldığı aylar olarak biliniyor.

Muharrem ayı ile başlayan Hicri takvimin 7. ayında Recep ayı idrak ediliyor. Üç ayların ilki Recep ayı ise 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlıyor.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 2 Nisan 2022’de başlıyor. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan Cuma gecesi ilk sahurunu yapacak ve 2 Nisan Cumartesi günü ilk orucunu tutacak.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ