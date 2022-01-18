Üç aylar ne zaman başlıyor? İlk kandil Regaip kandili ne zaman?

Oruç ayı Ramazan’ın habercisi üç ayların tarihi 2022 yılının gelmesiyle daha çok araştırılmaya başlandı. Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki farktan dolayı her yıl üç aylar ve Ramazan ayının tarihleri bir önceki yıla göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi yayınlayarak inananları bilgilendiriyor. İşte, Diyanet takvimine göre, üç aylar başlangıcı, kandil gecelerinin tarihleri ve Ramazan ayı ile ilk orucun tutulacağı güne ilişkin bilgiler…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 yılında üç aylar 2 Şubat günü başlayacak.

Recep ayının da ilk günü olan 2 Şubat tarihinin hemen ardından 3 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili, 27 Şubat’ta ise Miraç Kandili idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı ise 4 Mart’ta başlayacak. 17 Mart’ta ise Berat Kandili milyonlarca Müslüman tarafından ibadetlerle geçirilecek.

RAMAZAN HANGİ AYDA, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2022 yılında Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan’da ilk sahurlarını yapan inananlar, 2 Nisan’da ilk iftarını açmış olacak.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

ÜÇ AYLAR NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan aylara verilen isimdir. Üç aylar içerisinde, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi de idrak edilmektedir. Bununla birlikte yine bu mübarek aylarda yapılan ibadet ve hayırların daha fazla karşılık bulduğu İslam alimlerince bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.