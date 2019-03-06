Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep’in ilk cuma gecesi Regaip Kandili'dir. Üç ayların başlangıcı olan hayırlı günde dualar edilir. İslam alemi için büyük bir önem tutan Regaip kandili sıklıkla araştırılıyor. Bu geceyi bekleyenler internette sıklıkla “Yarın kandil mi?” “Üç aylar ne zaman başlıyor?”,“Regaib kandili ne zaman?” sorularını aratıyor. İşte Regaip Kandili ile detaylar…

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Arapça kökenli ’regaip’ kelimesi, Türkçe’de ’rağbet edilen’ ve ’arzulanan’ anlamına geliyor. Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler bu gecede ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Oruç tutulması, Kur’an-ı Kerim okunması ve sadaka verilmesi gibi nafile ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler de yer alıyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette ’Recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır’ buyuruyor." diye konuştu.

"ÜÇ AYLAR MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR EĞİTİM KAMPI"

Oral, Hazreti Muhammed’in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." Diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu: "Müslümanlar bu aylarda düzenli Kur’an-ı Kerim okumalı. Recep ayından itibaren günde 5 sayfa Kur’an-ı Kerim ve onun manasını okumaya çalışalım. Yapabilen kardeşlerimiz recep ve şaban ayında oruç tutsunlar. Tabii sürekli tutmak şart değil. Tavsiyemiz pazartesi ve perşembe günleri. Bu şekilde orucu tavsiye ediyoruz çünkü Peygamberimiz, ’Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah’a arz edildiği için o gün oruç tutuyorum. Böyle bir şekilde amelim arz edilsin diye oruç tutuyorum.’ demiş. Bu aylarda mümkünse biraz infak edelim. Allah yolunda dağıtalım, paylaşmayı bilelim. Ayrıca haramlardan uzaklaşmak için gayret edelim. Kur’an-ı Kerim’de ’Kulak, göz ve kalp mesuldür’ buyuruluyor. Dolayısıyla haramlardan gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi korumalıyız. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim. Akrabalar ve komşularla ilişkilerimize dikkat edelim."

(AA)