Türkiye Üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2022

Üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2022

Türkiye

Üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar başlangıcı 2022

Müslüman alemi üç aylar orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor. 2022 yılında üç aylar şubat ayında başlıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor?

28 Ocak 2022, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Müslümanlar her yıl mübarek üç aylar da bolca ibadet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ayların idrak edileceği tarihler de belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından ramazan ayı idrak edilecek.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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