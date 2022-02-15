2 Şubat 2022'de başlayan üç ayların ilki Recep ayı, mart ayının ilk haftası biter ve bu defa Şaban ayı başlar. Günahlardan 'berat' olmak için büyük fırsat olan Berat Kandili’nin içinde yer aldığı Şaban ayı ise Ramazan'ın gelmesiyle birlikte biter. Ramazan-ı Şerif ise 2 Nisan 2022'de başlar. ''On bir ayın sultanı'' olarak adlandırılan Ramazan ayının 26’ncı gecesi, Kadir gecesi olarak idrak edilir. Kadir gecesinin ardından oruç dönemi biter ve Müslümanlar, Şevval ayı ile birlikte Ramazan Bayramı’na kavuşur.

Üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan olarak ifade edilir.

Üç ayların ilki Receb ayı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başladı. Receb ayının 2’nci günü 3 Şubat 2022 Perşembe ise Regaib kandili idrak edildi.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26'ncı gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miraca çıktığı gece olarak bilinen o gece, Miraç Kandili olarak idrak edilir. Miraç kandili de bu yıl 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor.

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Recep ayı ise Şaban ayı ile birlikte sona erecek. Bu yıl 3 Mart 2022 Perşembe Recep ayının son günü olacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının içerisinde de Müslüman âlemi için çok önemli bir gün daha yer alıyor. Allahû Teâlâ’nın günahları affettiği, Müslümanların tövbe edip, ibadet olarak geçireceği ve günahlarından af dileyeceği Berat Kandili ise 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.

Şaban ayı ise 1 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

''On bir ayın sultanı'' olarak bilinen ve Müslümanların oruç tuttuğu, ibadet ettiği Ramazan-ı Şerif ise bu yıl 2 Nisan 2022 itibarıyla başlayacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Müslüman âlemi, Ramazan ayını oruçlu geçirecek. Ramazan'ın içerisinde yer alan ve ''bin aydan daha hayırlı'' olarak ifade edilen Kadir gecesi ise Ramazan ayının 26’ncı gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesi ise bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Pazar günü ise Ramazan-ı Şerif'in son günü, hâliyle orucun da son günü olacak. O gün ayrıca Ramazan Bayramı’nın arifesi olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Müslümanlar, Şevval ayına girmiş olacak. Bu da aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. 3 Mayıs ve 4 Mayıs, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3'üncü günü olarak kutlanacak.

Şevval ayı ise 30 Mayıs 2022 itibarıyla son bulacak.







