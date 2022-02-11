Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde idrak edilen kandiller, kulların günahlarından tövbe ederek, cennet kapısını aralayabilecekleri geceler olarak biliniyor. Kandillerde milyonlarca inanan gündüzleri oruç geceleri ise ibadetle geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da her yıl dini günler takvimi ile kandil tarihlerini kamuoyu ile paylaşıyor…

ÜÇ AYLARDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Mübarek üç aylar içerisinde, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi olmak üzere 4 kandil bulunuyor.

2022 KANDİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başladı ve Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesinde idrak edilen Regaip Kandili de 3 Şubat Perşembe gününde denk geldi.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar,

Berat Kandili 17 Mart Perşembe ve

Üç ayların son kandili olan Kadir Gecesi ise 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Peygamber Efendimiz’in doğumunun kutlandığı Mevlid Kandili ise 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlıyor.

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 1 Nisan gecesi milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yaparken, 1 Mayıs Pazar gününe denk gelen arife gününde son oruçlar tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ