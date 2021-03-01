Üç boyutlu yazıcı teknolojisi işitme cihazlarını da farklılaştırdı

Danimarka, Amerika ve Almanya menşeili işitme cihazlarının Türkiye tek yetkili distribütörü olan Duymer İşitme Cihazları, Türkiye genelinde 3 farklı şehirde, TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan, günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip atölyesini hizmete açıldı.

YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUZ

22 yıldır işitme sektöründe hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen Av. Salih Baz “Her zaman aynı şeyi deneyip yeniliğe açık olmayan firmalar günün sonunda hastalarına sundukları hizmet standartlarını geliştiremez ve sonunda hasta memnuniyetsizliği başlar. Şimdide Türkiye’de bir ilk olarak teknik servisimizde son teknoloji ürünler olan 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile kişiye özel işitme cihazı üretimine başladı. Her bireyin kendisi gibi işitme kaybı da özeldir. Bu nedenle işitme cihazı seçiminde ve uygulamasında kişiye özgü bir yol izlenmelidir.” dedi.