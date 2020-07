Üç boyutlu yazıcılarla kemik ve yumuşak doku onarımı hızlandırılabilir

Profesör Luiz Bertassoni önderliğinde the Oregon Health & Science University, the University of Oregon, New York University ve Thailand’s Mahidol University kurumları araştırmacıları bir araya geldi.

Lego parçalarından ilham alınarak geliştirilen yeni materyal, klasik implantlara oranla 3 kat daha fazla anjiyogenez gelişimini uyarıyor. Üç boyutlu yazıcılar ile üretilen yeni materyal ile zedelenen ve hasarlanan bölgeler çok daha hızlı bir biçimde iyileştirilebilecek.

Birlikte istiflendiğinde mikro kafesler kırık kemikleri günümüz yöntemlerinden daha iyi onarıyor. Ortopedik cerrahlar genellikle kemiği stabilize etmek için metal çubuklar veya plakalar implante ederek, daha sonra iyileşmeyi destekleyen tozlar veya macunlarla dolu biyo-uyumlu iskele malzemeleri yerleştirerek daha karmaşık kemik kırıklarını onarıyor.

Araştırma ekibi 3 boyutlu yazıcılar ile çok küçük boyutlarda içinde boşluk bulunan polimer bloklar üretti. Yeni geliştirilen implant, oldukça kolay üretilebiliyor. Ayrıca istenilen bölgeler için farklı boyutlarda hazırlanabiliyor. Bu sayede de materyal farklı bölgelere uygulanabiliyor.

Küçük cihazlar modülerdir ve hemen hemen her alana sığacak şekilde monte edilebilir. Dört tuğladan dört tuğladan oluşan dört katman içeren blok parçalarını bir araya getirirken, araştırmacılar 29.000'den fazla farklı konfigürasyonun oluşturulabileceğini tahmin ediyorlar.

Yeni materyal laboratuvar testlerinde fareler üzerinde denendi ve yeni materyalin klasik implantlara oranla 3 kat daha fazla anjiyogenez gelişimini uyardığı tespit edildi. Yeni materyal geliştirilebilirse gelecekte organ transplantasyonlarında da kullanılabilir.

Bertassoni ve ekibi, mikro kafeslerin kemik onarımındaki performansını daha da araştıracak. Teknolojinin farelerde veya daha büyük hayvanlarda daha karmaşık kemik kırıklarını onarma yeteneğini test etmeyi planlıyor.