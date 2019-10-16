Üç fakültenin başarı sırası değişti

Gelecek yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak.

YÖK, başarı sırası şartını iki fakülte için daha genişletti. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası şartı da 80 bin olarak belirlendi.

Başarı sırası kararı hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsıyor. Ama isteyen vakıf üniversiteleri başarı sırası şartını daha da yukarı çekebilir.