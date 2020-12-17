Üç farklı ebeveynin DNA’sına sahip ilk bebek dünyaya geldi. Yaklaşık 6 aylık olan erkek bebeğin doğumu, uzmanlar tarafından ‘devrim niteliğinde’ bir medikal olay olarak nitelendirildi.

Annesi ve babasının dışında bir bağışçının da DNA’sını taşıyan bebek, ABD'li doktorların annesinin sahip olduğu genetik hastalığı yok etmek için kullandığı yeni bir teknik sayesinde dünyaya geldi.

Anne genetik bir mutasyona sahip

New Science’da yer alan habere göre, 6 Nisan 2016’da dünyaya gelen bebeğin ebeveynleri, ABD’li doktorlar tarafından yasa kısıtlamasının olmadığı Meksika’da tedavi edildi. Ölümcül bir nörolojik hastalık olan Leigh’e neden olan genetik bir mutasyona sahip olduğu belirtilen annenin daha önce 4 düşük yaptığı ifade edildi.

New York’taki New Hope Fertility Center’dan Dr. John Zhang ve ekibi, annenin DNA'sının kullanılabilir kısmını alıp, bağışçının sağlıklı mitokondrisiyle birleştirerek sağlıklı bir yumurta yarattılar, daha sonra bu yumurtayı babanın spermiyle dölledi. Bu sayede bebeğin DNA'sının yüzde 0,1'i bağışçıya ait oldu ve annenin çocuğa genetik hastalığını geçirmesi önlendi.

CBS’e konuşan Zhang, “Mitokondriyle ilgili bu hastalık çoğu zaman bebekler ve aileler üzerinde yıkıcı etki yaratıyor” dedi. İlk kez 3 ebeveynli bir dölün oluşturulduğu üremenin gerçekleştirildiğini belirten Zhang, “Yani bu oldukça devrimci bir durum” diye konuştu.





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