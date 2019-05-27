Üç gün önce satın aldığı motorunu 5 saniye içinde çaldılar

Hırsızlık, Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halinde bulunan Ensar Kuş'a ait motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

O ANLAR KAMERADA

Sabah motosikletinin olmadığını fark eden Ensar Kuş durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlık yerine motosikleti ile gelen kimliği belirsiz bir kişinin park halinde duran motoru 5 saniye içinde alıp götürdüğü görülüyor.

Polis hırsızın bulunması için inceleme başlattı.

İSTANBUL (İHA)