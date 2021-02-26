Her lokmasında ayrı bir lezzet olan üç iki bir poğaça tarifi uzun süre yumuşaklığını koruyan bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için üç iki bir poğaça tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Üç iki bir poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ÜÇ İKİ BİR POĞAÇA TARİFİ

Üç iki bir poğaça malzemeleri

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

4 veya 5 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir

Maydanoz

Üzeri için:

1 su bardağı galeta unu

Üç iki bir poğaça yapılışı

Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kapta güzelce karıştırmaya başlayın. Yavaşça un ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye ve yoğurmaya devam edin. Daha sonra hamuru 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu sırada iç harcını hazırlayın. Maydanozları ince ince kıyın ve beyaz peynirle güzelce karıştırın. Peynirli iç harcınız hazır. Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın. Hamur parçalarının içine iç harcından koyun ve yuvarlayın. İç harcın üzerini tamamen kapatın. Poğaçaların dış yüzeyini tamamen galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.



