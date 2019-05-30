Üç isim ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Üç isim ilk kez A Milli Takım formasını giydi Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi