Şerbetli irmik tatlısını anımsatan tadıyla kendine hayran bırakan üç kaşık tatlısı tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, üç kaşık tatlısı tarifi nasıl yapılır? Üç kaşık tatlısı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ÜÇ KAŞIK TATLISI TARİFİ

Üç kaşık tatlısı malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı kırılmış ceviz

Şerbeti için:

2,5 su bardağı süt

6 yemek kaşığı şeker

Üzeri için:

Bolca Hindistan cevizi

ÜÇ KAŞIK TATLISI YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyene, yumurtalar iyice köpürene kadar çırpın. Daha sonra kabın içine önce sıvı yağı ve sütü daha sonra sırasıyla irmik, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek çırpmaya devam edin. En son kırılmış cevizleri de ekleyip kaşıkla güzelce karıştırın. Karışımı yağlanmış ısıya dayanıklı bir cam kabın içine döküp yayın. Karışımınızın kıvamı kek hamurundan biraz daha akışkan olacaktır. Önceden 160 derece ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tatlınız piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin. Bu arada şerbetini hazırlayın. Başka bir kapta süt ve şekeri güzelce karıştırın. Şeker tamamen eridikten sonra şerbetiniz hazır. Ilınan tatlıyı dilimleyin. Üzerine hazırladığınız şerbeti dökün ve oda sıcaklığına gelmesi için serin bir yere alın. Oda sıcaklığındaki tatlınızı en az 2 saat dinlenmek üzere buzdolabına kaldırın. Üzerine Hindistan cevizi serpiştirip hemen soğuk servis edebilirsiniz.



