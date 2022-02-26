Üç kez büyük ikramiye kazandıran bayi

Uşak’ın Eşme ilçesindeki Fahri Gündüz Caddesi’nde hizmet veren ‘Köklü Şans Oyunları’ adlı bayi son dönemde Kazı Kazan oyunundan kazandırdığı ikramiyelerle gündemde. Bayinin sahibi evli iki çocuk babası Esat Köklü (54), kendisinden Kazı Kazan oyunlarından satın alan 3 ayrı talihliye büyük ikramiyelerden 200 bin lira, 2 milyon lira ve 500 bin lira ikramiye çıktığını söyledi. Bayinin dışına kazandırdığı büyük ikramiyelerin afişlerini asan Esat Köklü, bu tanıtımlarla gurur duyuyor. Esat Köklü, kazanan kişilerin yüzündeki mutluluğun da kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

EMEKÇİ İNSANLARA ÇIKMASI BİZİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR

Kazı Kazan’da sadece büyük ikramiye değil, irili ufaklı çok sayıda ikramiye verdiklerini söyleyen Köklü, “1 yıl gibi bir sürede verdiğimiz bu ikramiyeler hep ihtiyacı olan dar gelirli insanlara gitti. Bunun böyle olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. 200 bin lira ikramiye bir belediye işçisine, 2 milyon lira memurluktan emekli bir kişiye çıkmıştı. 500 bin lira ikramiye ise bir inşaat işçisine isabet etti. Özellikle emekçi birisine çıkması ve onların yaşadıkları sevinci görmek bizim için çok değerli. Bu büyük ikramiyelerin bizim bayimizden çıkması da bizim için son derece önemli” dedi.

BEN DE EŞME'NİN NİMET ABLA'SIYIM

Şans oyunlarında günlük olarak yaklaşık 30 bin lira ödeme yaptıklarını belirten Köklü, "Büyük ikramiyelerin bizden çıkmasının ardından bayimize ilgi arttı. İkramiyenin bizden çıktığını duyanlar akın akın geliyor. Şans oyunlarına talep arttı. Özellikle Kazı Kazan'a talep çok artmış durumda. Müşterilerimiz her an kendilerine çıkabilir diye Kazı Kazan oynuyor. Günde yaklaşık olarak 30 bin liraya yakın ödemeye yapıyoruz. Bunun büyük çoğunluğu Kazı Kazan’dan çıkan ikramiyeler oluyor. Yeniden bayi olarak bir büyük ikramiye daha vereceğimizi düşünüyorum. İstanbul’un Nimet Abla gişesi varsa, Eşme’nin de Köklü Şans Oyunları bayisi var” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BÜTÇELERLE BÜYÜK HAYALLERİN ORTAĞI OLABİLİRSİNİZ

Kendisinin vakit bulamadığı için şans oyunu oynayamadığını ancak eşinin düzenli şekilde Kazı Kazan kartı alarak şansını denediğini söyleyen Esat Köklü, şans oyunu oynayanlara da şu öneride bulundu: “Her oyunseverin kendisine bir limit belirleyerek oynamasını tavsiye ediyorum. Bu zevkine vararak oynanırsa çok keyifli bir şey. Herkes oyun için harcayacağı paraya dikkat etmeli. Küçük katılımlarla büyük ikramiye kazanmak ya da bunun hayalini kurmak mümkün. Bayimizde Kazı Kazan alıp oynayan ve büyük ikramiye çıkan müşterilerimiz öyle güzel seviniyorlar ki; etraflarında kim varsa ister tanısın, isterse tanımasın, kucaklıyor. Bu tür sevinç hareketlerini görmek bizi