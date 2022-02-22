İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. İlk bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen sevilen dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Türkan, Somer'den boşanmak istiyor!

Düğününün akabinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Türkan adeta yıkılmıştır. Somer'in onu sevmediğini ve karısı olmasını istemediğini öğrendikten sonra o evde kalmak istemeyen Türkan, Rüçhan'ın tepkisiyle karşılaşmıştır. Diğer taraftan Somer baba olacağı haberini alır.

Sadık'ın içinde ise kötü bir his vardır. Nesrin durumu anlamasa da kötü haber ulaşmakta gecikmeyecektir.

Türkan Somer'den boşanmak istese de Rüçhan buna asla izin vermeyecektir.





Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle 1 Mart Salı 20.00'de Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN KONUSU NEDİR?

Postane Müdürü Sadık ve Öğretmen Nesrin, Türkan, Dönüş ve Derya isminde üç kız evlada sahiptir. Bu üç kız kardeşten biri uysallığı, biri güzelliği, diğeri de asiliğiyle dillere destan olmakla birlikte birbirlerine delicesine bağlıdır.

Türkan, Dönüş ve Derya, akranları gibi basit hayaller kurarken geçmişlerinden gelen gölge peşlerini bırakmazken, aynı zamanda da birçok talihsizlikle karşı karşıya kalacaklardır.

Anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerlerken, Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte ailenin üstünde kara bulutlar gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna saklamaya çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olur, Derya ise dönüşü olmayan bir yola adım atar.

Sadık ve Nesrin ise kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına gelir…