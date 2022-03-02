‘Üç Kız Kardeş 2. bölüm full izle’ ve ‘Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle Kanal D’ araştırmaları sabah saatlerinden bu yana yoğunluk kazandı. İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin 2. bölümü yine seyirciden büyük ilgi gördü. Rüya gibi bir düğünün ardından her şeyin yalan olduğunu öğrenen Türkan, Rüçhan’dan gördüğü şiddet yüzünden hastanelik olmuştu. İşte, kaçıranlar için Üç Kız Kardeş’in son bölümü…

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Düğünün ardından Somer, Türkan'a gerçeği açıklayarak evi terk eder. Evliliğinin büyük bir oyun olduğunu öğrenmenin şokuyla baş başa kalan Türkan ise Rüçhan'dan gördüğü şiddet sonrası hastanelik olur.

Eve döndüğünde Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulan Somer genç kızı hemen hastaneye götürür. Dönüş’ün sınavda yaşadıklarının etkisiyle hastanelik olması yüzünden iki kardeş aynı anda hastanededir.

Türkan ailesinin gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Somer ise Türkan ve Mine arasında iyiden iyiye gerginlik yaşar ve bu durum Mine ile arasının açılmasına neden olur.

Somer yaşanan gerilimle geri dönüşü olmayan bir hatanın içine girer. Ancak bu hatanın bedeli herkes için çok ağır olacaktır.

Derya ise Türkan'ın evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine düşer. Serdar, Derya’ya hastanede karşılaştığı Türkan’ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğunu anlar. Derya ve Nesrin arasındaki gerilim tırmanırken genç kız bildiği her şeyi söyler.



