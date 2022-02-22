İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, 21 Şubat Salı akşamı Kanal D ekranlarında görücüye çıkıyor. Süreç Film yapımcılığında hayata geçirilen Üç Kız Kardeş filmi, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanırken, dizinin çekildiği Ayvalık’ın doğal güzellikleri de izleyenleri büyülüyor…

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

AYVALIK NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Ayvalık, Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Ancak her ne kadar Balıkesir Marmara Bölgesi’nde yer alsa da Ayvalık Ege Bölgesi sınırları içerisindedir.

70.000 nüfusa sahip Ayvalık, kuzeydoğusunda Balıkesir'in Gömeç, güney ve güneydoğusunda da İzmir'in Dikili ve Bergama ilçeleriyle komşudur ve Balıkesir'in Ege Denizi'ne kıyısı olan ilçelerindendir. Ayvalık'ın il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık 127 km'dir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN KONUSU NEDİR?

Postane Müdürü Sadık ve Öğretmen Nesrin, Türkan, Dönüş ve Derya isminde üç kız evlada sahiptir. Bu üç kız kardeşten biri uysallığı, biri güzelliği, diğeri de asiliğiyle dillere destan olmakla birlikte birbirlerine delicesine bağlıdır.

Türkan, Dönüş ve Derya, akranları gibi basit hayaller kurarken geçmişlerinden gelen gölge peşlerini bırakmazken, aynı zamanda da birçok talihsizlikle karşı karşıya kalacaklardır.

Anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerlerken, Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte ailenin üstünde kara bulutlar gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna saklamaya çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olur, Derya ise dönüşü olmayan bir yola adım atar.

Sadık ve Nesrin ise kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına gelir…

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan: Sadık

İclal Aydın: Nesrin

Berker Güven: Somer

Özgü Kaya: Türkan

Almila Ada: Dönüş

Melisa Berberoğlu: Derya

Veda Yurtsever: Rüçhan

Tayfun Eraslan: Özer

Benian Dönmez: Nezahat

Nazlı Senem Ünal: Mine

Demircan Kaçel: Mesut

Vural Şahanoğlu: Serdar

Hakan Atalay: Fatih

Mert Özcan: Hakan

Ece Baliç: Dilek



