Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven gibi başarılı oyuncularla bir araya gelen Özgü Kaya hem güzelliği hem de başarılı performansıyla izleyiciden tam not almayı başardı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte yanıtı…

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Özgü Kaya, televizyon oyunculuğuna 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakteri ile adım attı. Özgü Kaya sonrasında Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.

1,68 boyunda olan Özgü Kaya, Instagram’da @kayaozgu kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

ÖZGÜ KAYA EVLİ Mİ? SEVGİLİSİ KİM?

Özgü Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile birlikte olduğu biliniyor.