Üç Kız Kardeş dizisinde, biri güzelliği, biri uysallığı biri de asiliğiyle dillere destan olmuş Türkan, Dönüş ve Derya’nın yüreklere dokunan hikayesi anlatılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş’in hikayesi gerçek mi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş hangi kitaptan uyarlandı? İşte yanıtı…

ÜÇ KIZ KARDEŞ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kanal D’nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, dizinin başrolünde de yer alan İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş isimli kitabından uyarlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN HİKAYESİ GERÇEK Mİ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş kitabının yazarı İclal Aydın verdiği bir röportajda dizinin tamamen kurgu olduğunu ve gerçek bir yaşam hikayesi olmadığını kaydetti.

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN KONUSU NEDİR?

Postane Müdürü Sadık ve Öğretmen Nesrin, Türkan, Dönüş ve Derya isminde üç kız evlada sahiptir. Bu üç kız kardeşten biri uysallığı, biri güzelliği, diğeri de asiliğiyle dillere destan olmakla birlikte birbirlerine delicesine bağlıdır.

Türkan, Dönüş ve Derya, akranları gibi basit hayaller kurarken geçmişlerinden gelen gölge peşlerini bırakmazken, aynı zamanda da birçok talihsizlikle karşı karşıya kalacaklardır.

Anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerlerken, Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte ailenin üstünde kara bulutlar gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna saklamaya çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olur, Derya ise dönüşü olmayan bir yola adım atar.

Sadık ve Nesrin ise kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına gelir…

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan: Sadık

İclal Aydın: Nesrin

Berker Güven: Somer

Özgü Kaya: Türkan

Almila Ada: Dönüş

Melisa Berberoğlu: Derya

Veda Yurtsever: Rüçhan

Tayfun Eraslan: Özer

Benian Dönmez: Nezahat

Nazlı Senem Ünal: Mine

Demircan Kaçel: Mesut

Vural Şahanoğlu: Serdar

Hakan Atalay: Fatih

Mert Özcan: Hakan

Ece Baliç: Dilek



