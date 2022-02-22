Üç Kız Kardeş dizisinde, Türkan, Dönüş ve Derya isimli karakterlerine kimi zaman dramatik kimi zaman heyecanlı hikayesi ekranlara taşınacak. Türk televizyonlarının başarılı isimleri Reha Özcan ve İclal Aydın’ın üç kız kardeşin anne-babasını oynadığı dizi her Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak….

ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN KONUSU NEDİR?

Postane Müdürü Sadık ve Öğretmen Nesrin, Türkan, Dönüş ve Derya isminde üç kız evlada sahiptir. Bu üç kız kardeşten biri uysallığı, biri güzelliği, diğeri de asiliğiyle dillere destan olmakla birlikte birbirlerine delicesine bağlıdır.

Türkan, Dönüş ve Derya, akranları gibi basit hayaller kurarken geçmişlerinden gelen gölge peşlerini bırakmazken, aynı zamanda da birçok talihsizlikle karşı karşıya kalacaklardır.

Anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerlerken, Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte ailenin üstünde kara bulutlar gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna saklamaya çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olur, Derya ise dönüşü olmayan bir yola adım atar.

Sadık ve Nesrin ise kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına gelir…

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN OYUNCULARI KİMLER?