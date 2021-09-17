Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler?

Üç Kuruş dizisi, İçerde ve Çukur gibi milyonların takip ettiği dizilerin yapımcısı Ay Yapım’ın elinden çıkıyor. Henüz fragmanları yayınlanmadan yeni sezonun en çok merak edilen ve beklenen dizilerinden olan Üç Kuruş’un oyuncuları ve konusu dizi severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin yönetmen koltuğunda İçerde ve Çukur dizilerinin meşhur yönetmeni Sinan Öztürk otururken, dizinin senaryosu, Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Üç Kuruş dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Teaserde yer alan Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri ise dizinin konusuna yönelik merakın artmasına neden oldu.

Diğer yandan Show TV’nin resmi sitesinde Üç Kuruş dizisinin yakında olacağı belirtilirken dizinin yayın tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kuruş oyuncularının tam kadrosunun kimler olduğu tam olarak bilinmese de ilk alınan bilgilere göre dizinin oyuncuları ve karakterleri şu şekilde: