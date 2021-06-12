Üç Kuruş dizisinin Çukur’un final yapmasıyla ekranlarda oluşan boşluğu doldurması bekleniyor. Dizinin konusu itibariyle yine İçerde ve Çukur’a benzeyeceği konuşulurken, oyuncularının ise kimler olacağı merak konusu olmuştu. Özellikle sosyal medyada çıkan haberlerde Üç Kuruş dizisinin kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin yer alacağı söylentileri dolaşıyordu…

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım’ın İçerde dizisi ile başlayan suç ve şehrin arka sokakları temalı dizileri Çukur ile devam etmiş ve her iki dizi de izleyici tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştı. Çukur’un final yapmasının hemen ardından Ay Yapım yeni projesi Üç Kuruş’a ilişkin detay paylaştı.

Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak, merakla beklenen dizinin televizyonlarda yeni sezonun başladığı Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kuruş dizisinin başrollerinde üç erkek oyuncunun yer alacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta içinde, geçtiğimiz haftalarda final yapan Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa’yı canlandıran Taner Ölmez'e teklif götürüldüğü öne sürüldü ancak sevilen oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi.

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları arasında Çukur’un başrolünde oynayan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli’nin de olup olmayacağına dair büyük merak devam ediyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ HAKKINDA…

Üç Kuruş dizisi, bir çok başarılı projeye imza atan Ay Yapım tarafından hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk otururken, senaryosunu Gökhan Horzum, Toprak Karaoğlu ve Savaş Korkmaz üçlüsünün kaleme alıyor. Aksiyon ve dram türündeki Üç Kuruş dizisinin Eylül 2021’de ekranlarda yer alması bekleniyor.