Üç kuruş dizisi son dönemlerin en çok merak edilen ve beklenen yapımları arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı ve afişi yayınlanan dizinin ilk bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından heyecan doruklara çıktı. Rengarenk yapısı ve karakterleri ile “Çıngıraklı” mahallesinde Kartal ve Efe’nin karşı karşıya gelmesine ise çok az bir süre kaldı. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş’un oyuncuları kimler? İşte ilk fragman…

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Üç Kuruş dizisi her pazartesi Show TV ekranlarında olacak. Dizinin yayın tarihine ilişkin ise kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ÜÇ KURUŞ’UN OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kuruş dizinin oyuncu kadrosuna kimlerin olacağı daha dizinin adının ilk duyulduğu günden bu yana merak konusu olmuştu. Özellikle Çukur Dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş kadrosunda olup olmayacağı merak ediliyordu. Dizinin yayınlanan ilk tanıtım ve fragmanında Aras Bulut İynemli'nin olmadığı görülüyor. Ancak, dizi hakkında gelen ilk bilgilerde Üç Kuruş'ta üç erkek başrol oyuncusunun olacağı konuşuluyordu. İlk iki başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç olurken, üçüncü başrol oyuncusu henüz hikayede yer almıyor. Bu nedenle, Aras Bulut İynemli için izleyicilerin beklentileri hala devam ediyor. Üç Kuruş'un belli olan oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Ekin Koç,

Uraz Kaygılaroğlu,

Nesrin Cavadzade,

Diren Polatoğulları,

Nursel Köse,

Aslıhan Malbora,

Ercan Kesal,

Civan Canova,

Mustafa Kırantepe,

Umutcan Ütebay,

Uğur Yıldıran,

Damla Makar,

Aytaç Uşun,

Melissa Yıldırımer,

Süreyya Kilimci,

Alişan Uğur,

Cenk Kangöz,

Muttalip Müjdeci,

Burak Altay,

Asena Girişken,

Erkan Üçüncü,

Tuğçe Yolcu,

Aylin Engör,

Özkan Özipek,

Volkan Kıran,

Ömer Civan Şit

Ömer Çobanoğlu

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ’NİN KONUSU NEDİR?

“Çıngıraklı” kendine has karakterleri ve sert kuralları olan renkli bir Roman mahallesidir. Mahallenin “koruyucusu” konumunda ise mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) bulunmaktadır. Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin (Ekin Koç) ile Kartal arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkarır.

İŞTE ÜÇ KURUŞ’UN İLK BÖLÜM FRAGMANI



