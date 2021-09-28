Üç Kuruş dizisi oyuncuları hakkındaki merak artarak devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin oyuncuları yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı, Show TV’nin sitesinde yayınlanan ilk fragmanın ardından da günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte, Üç Kuruş’un fragmanı ve oyunları ile karakterleri…

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Son zamanların en çok merak edilen dizisi haline gelen Üç Kuruş’un ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Roman mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Şube’de komiser Efe’nin(Ekin Koç) karşı karşıya geldiği sahne, dizinin konusu hakkında da ipuçları taşıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Uraz Kaygılaroğlu,

Ekin Koç,

Diren Polatoğulları,

Nesrin Cavadzade,

Aslıhan Malbora,

Nursel Köse,

Civan Canova,

Ercan Kesal,

Mustafa Kırantepe,

Uğur Yıldıran,

Umutcan Ütebay,

Damla Makar,

Melissa Yıldırımer,

Aytaç Uşun,

Süreyya Kilimci,

Cenk Kangöz,

Alişan Uğur,

Burak Altay,

Muttalip Müjdeci,

Asena Girişken,

Tuğçe Yolcu,

Erkan Üçüncü,

Aylin Engör,

Volkan Kıran,

Özkan Özipek,

Ömer Çobanoğlu

Ömer Civan Şit

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Çıngıraklı” kendine has karakterleri ve sert kuralları olan renkli bir Roman mahallesidir. Mahallenin “koruyucusu” konumunda ise mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) bulunmaktadır. Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin (Ekin Koç) ile Kartal arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkarır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KARAKTERLERİ KİMLER?

Üç Kuruş dizisinin oyuncuları belli oldu ancak karakterleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, Uraz Kaygılaroğlu mahallenin koruyucusu Roman Mafya lideri Kartal karakterini canlandırırken, yakışıklı oyuncu Ekin Koç’un Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’yi canlandırdığı biliniyor.