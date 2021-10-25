Üç Kuruş’un 2. Fragmanı da Show TV ekranlarında ve dijital platformlarda dönmeye başladı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolde yer aldığı herkes tarafından biliniyordu. 2. fragmanla birlikte, İrfan karakterine can veren ismin Diren Polatoğulları olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günün gelmesiyle de “Üç Kuruş bu akşam var mı, ne zaman başlıyor?” araştırmaları da yoğunluk kazandı…

ÜÇ KURUŞ’UN 2. FRAGMANI YAYINLANDI





Üç Kuruş’un ilk fragmanında dizinin baş karakterleri Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu, komiser Efe’nin de Ekin Koç tarafından canlandırıldığı görülüyordu. 2. Fragmanın yayınlanmasıyla dizinin gizemli karakteri İrfan’ın ise Diren Polatoğulları tarafından canlandırıldığı ortaya çıktı. Fragmanın açılışında, dizinin gizemli karakteri İrfan’ın “Ben İrfan; gözlerin görmediği, sözlerin değmediği, insanlığın uğramadığı, hayatı üç kuruş etmeyen İrfan…” sözleri de dizinin heyecanına heyecan katmaya yetti.

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV tarafından yayınlanan fragmanlarda ve kanalın resmi sitesinde Üç Kuruş’un her pazartesi akşamı ekranlarda olacağı vurgusu yapılıyor. Hal böyle olunca diziyi merakla bekleyen dizi severler pazartesi akşamları “Üç Kuruş bu akşam var mı?” araştırması yapıyor.

25 Ekim Pazartesi akşamı Show TV’nin yayın akışında ise Üç Kuruş dizisi yer almıyor. Bu durumda seyircilerin Üç Kuruş için en az bir hafta daha beklemesi gerekiyor.

ÜÇ KURUŞ’UN OYUNCULARI KİMLER?

Yine bir Ay Yapım imzası taşıyan Çukur’un final yapmasının ardından Üç Kuruş dizisinin çekileceği haberi dizi severleri heyecanlandırmış, haziran ayından bu yana da dizide kimlerin oynayacağı merak konusu olmuştu. Son yapılan güncellemelerle birlikte, Üç Kuruş’un oyuncu kadrosu şu şekli aldı;

Ekin Koç (Komiser Efe)

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Diren Polatoğulları (İrfan)

Nesrin Cavadzade,

Nursel Köse,

Aslıhan Malbora,

Ercan Kesal,

Civan Canova,

Mustafa Kırantepe,

Umutcan Ütebay,

Uğur Yıldıran,

Damla Makar,

Aytaç Uşun,

Melissa Yıldırımer,

Süreyya Kilimci,

Alişan Uğur,

Cenk Kangöz,

Muttalip Müjdeci,

Burak Altay,

Asena Girişken,

Erkan Üçüncü,

Tuğçe Yolcu,

Aylin Engör,

Özkan Özipek,

Volkan Kıran,

Ömer Civan Şit

Ömer Çobanoğlu