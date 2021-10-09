Üç Kuruş dizisi için geri sayım devam ediyor. Ay Yapım imzalı, İçerde ve Çukur dizileri ile aynı kategoride olması beklenen dizinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, dizi hakkındaki merak da günden güne artıyor. Özellikle Çukur dizisi ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli’nin Üç Kuruş’ta oynayıp oynamayacağı ve dizinin çekildiği yerler, televizyon izleyicilerinin yakın takibinde yer alıyor. İşte Üç Kuruş oyuncu kadrosu ve diğer detaylar…

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz haftalarda Show TV ekranlarında dönmeye başlamıştı. Dizinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesin bir tarih belirtilmedi ancak Üç Kuruş’un Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturan ve senaryosu Murat Uyurkulak ve Damla Serim tarafından kaleme alınan Üç Kuruş’un oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte Üç Kuruş’un oyuncuları…

Uraz Kaygılaroğlu,

Ekin Koç,

Diren Polatoğulları,

Nesrin Cavadzade,

Aslıhan Malbora,

Nursel Köse,

Civan Canova,

Ercan Kesal,

Mustafa Kırantepe,

Uğur Yıldıran,

Umutcan Ütebay,

Damla Makar,

Melissa Yıldırımer,

Aytaç Uşun,

Süreyya Kilimci,

Cenk Kangöz,

Alişan Uğur,

Burak Altay,

Muttalip Müjdeci,

Asena Girişken,

Tuğçe Yolcu,

Erkan Üçüncü,

Aylin Engör,

Volkan Kıran,

Özkan Özipek,

Ömer Çobanoğlu

Ömer Civan Şit

ARAS BULUT İYNEMLİ ÜÇ KURUŞ’TA OYNAYACAK MI?

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli’nin Üç Kuruş’ta yer alıp almayacağı büyük merak konusu olmuştu. Show TV tarafından yayınlanan bilgilerde ise ünlü oyuncunun Üç Kuruş oyuncu kadrosunda yer almadığı görülüyor. Bununla birlikte, dizi başlayana kadar bu sorunun kesin cevabını vermek şu an için mümkün görünmüyor.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekilen Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekiliyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ’NİN KONUSU NEDİR?

“Çıngıraklı” kendine has karakterleri ve sert kuralları olan renkli bir Roman mahallesidir. Mahallenin “koruyucusu” konumunda ise mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) bulunmaktadır. Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin (Ekin Koç) ile Kartal arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkarır.