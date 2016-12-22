'Üç malzemeyle kurabiye olur mu?' demeyin, oluyor!
Ayçiçek yağı, elenmiş un ve toz krem şanti. Sadece üç malzemeyle hazırlanan un kurabiyesi gevrekliğinde pratik ve ekonomik bir kurabiye tarifi. Siz çayı demleyene kadar onlar pişmiş hatta dinlenmiş olacak, mutfağı mis gibi kurabiye kokusu saracak. Sonrası tam anlamıyla keyif...
Kurabiye canavarlarına özel ekonomik kurabiye tarifimiz...
Kaç kişilik: 24 adet.
Hazırlama süresi: 15 dakika.
Pişirme süresi: 20 dakika.
Malzemelerimiz: 1 su bardağı ayçiçek yağı (180 ml.), 2,5 su bardağı un (350 gram), 1 paket toz krem şanti (80 gram).
Üzeri için: 4 yemek kaşığıtoz şeker (arzuya göre).
Püf noktamız: Fırından çıkardığınız kurabiyeler oda ısısında da sertleşmeye devam edecektir. Onları mümkünse ızgara teli üzerinde dinlendirin.
Pişirme önerimiz: Kurabiyeleri yuvarlak şeklinde hazırlayabilir, toz şekere bulamadan da pişirebilirsiniz.Pişirme yapacağınız fırını önceden ısıtmaya özen gösterin. Toz krem şanti, kurabiye hamuruna bir parça tatlılık verecektir ancak arzuya göre hamura da az bir miktarda pudra şekeri ekleyebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın.
-Elenmiş un ve toz krem şantiyi katıp bu üç malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
-Kıvam alan kurabiye hamurunu yağlı kağıt üzerinde bir merdane yardımıyla açıp yuvarlak kalıp yardımıyla şekil verin.
-Üzerlerini toz şekere batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, orta rafta 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...
Kaç kişilik: 24 adet.
Hazırlama süresi: 15 dakika.
Pişirme süresi: 20 dakika.
Malzemelerimiz: 1 su bardağı ayçiçek yağı (180 ml.), 2,5 su bardağı un (350 gram), 1 paket toz krem şanti (80 gram).
Üzeri için: 4 yemek kaşığıtoz şeker (arzuya göre).
Püf noktamız: Fırından çıkardığınız kurabiyeler oda ısısında da sertleşmeye devam edecektir. Onları mümkünse ızgara teli üzerinde dinlendirin.
Pişirme önerimiz: Kurabiyeleri yuvarlak şeklinde hazırlayabilir, toz şekere bulamadan da pişirebilirsiniz.Pişirme yapacağınız fırını önceden ısıtmaya özen gösterin. Toz krem şanti, kurabiye hamuruna bir parça tatlılık verecektir ancak arzuya göre hamura da az bir miktarda pudra şekeri ekleyebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın.
-Elenmiş un ve toz krem şantiyi katıp bu üç malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
-Kıvam alan kurabiye hamurunu yağlı kağıt üzerinde bir merdane yardımıyla açıp yuvarlak kalıp yardımıyla şekil verin.
-Üzerlerini toz şekere batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, orta rafta 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...