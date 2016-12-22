'Üç malzemeyle kurabiye olur mu?' demeyin, oluyor!

Kurabiye canavarlarına özel ekonomik kurabiye tarifimiz...24 adet.15 dakika.20 dakika.1 su bardağı ayçiçek yağı (180 ml.), 2,5 su bardağı un (350 gram), 1 paket toz krem şanti (80 gram).4 yemek kaşığıtoz şeker (arzuya göre).Fırından çıkardığınız kurabiyeler oda ısısında da sertleşmeye devam edecektir. Onları mümkünse ızgara teli üzerinde dinlendirin.Kurabiyeleri yuvarlak şeklinde hazırlayabilir, toz şekere bulamadan da pişirebilirsiniz.Pişirme yapacağınız fırını önceden ısıtmaya özen gösterin. Toz krem şanti, kurabiye hamuruna bir parça tatlılık verecektir ancak arzuya göre hamura da az bir miktarda pudra şekeri ekleyebilirsiniz.-Ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın.-Elenmiş un ve toz krem şantiyi katıp bu üç malzemeyi özleşene kadar yoğurun.-Kıvam alan kurabiye hamurunu yağlı kağıt üzerinde bir merdane yardımıyla açıp yuvarlak kalıp yardımıyla şekil verin.-Üzerlerini toz şekere batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, orta rafta 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.