Üç motosikletten sadece biri sigortalı

Kısacası güvenli sürüş için doğru sigorta poliçesini seçmek, doğru motosikleti seçmek kadar önemli. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 157 bin, bu araçların yüzde 14.4’ünü motosikletler oluşturuyor. 2020 itibariyla ülke genelindeki üç milyon 350 bin kayıtlı motosikletten sadece bir milyon 84 bin adedinin sigortası bulunuyor.

Geri kalan iki milyon 25 bin motosikletin ise sigortası yok. Bu oranın yüksek olmasının en büyük nedeni; zamanında sigortasız ya da muayenesi bulunmayan araçların ilk denetimde ciddi cezalar yiyerek yedieminlerde bağlanması ve bu araçların çürümeye terk edilmesi.

Ayrıca trafikte olan, ancak çeşitli sebeplerle sigorta yaptırmamış araç sahipleri de var, ancak bu sürücülerin toplam içindeki payının az olduğu tahmin ediliyor.

Kazaların yüzde 15’ini motosiklet sürücüleri yapıyor

TÜİK’in son 10 yılı kapsayan kaza raporları, motosiklet kullanımındaki artışla birlikte trafikteki motosiklet kazalarındaki artışı da çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. Trafikte ortalama iki milyon motosikletin bulunduğu 2009 yılında yaşanan kaza sayısı 20 bin iken, 2018-2019 yıllarında motosiklet kullanıcısı sayısının üç milyona, kaza sayısının ise 45 bine yaklaştığı dikkat çekiyor.

2009 yılı trafik kazalarına karışan motorlu kara taşıtları sayısına bakıldığında yüzde 52.40 otomobillerden yüzde 13.68’i motosikletlerden yüzde 6.91’i kamyonlardan oluşmakta iken 2018 yılında yüzde 53.23 otomobillerden yüzde 15.48’i motosikletlerden yüzde 4.78’i kamyonlardan oluştu.

Motosikletlerin yüzde 67’si sigortasız

Türkiye’de motosikletine trafik poliçesi yaptırmayanların oranı yüzde 67. Sigorta yaptıranların oranı ise yüzde 33. Başka bir deyişle üç milyon motosiklet sahibinin bir milyonu düzenli olarak trafik poliçesi yaptırıyor. Motosiklet trafik sigortası konusunda bilgi veren Quick Sigorta Risk Yönetimi Direktörü Seyda Köksal; motosiklet kullanıcıları için tasarlanan trafik sigortası ürünlerinin pazarda bir ihtiyacı karşıladığını ve kısa sürede pazar lideri olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kayıtlara göre 2017 yılında bir milyon 230 bin motosiklet sigortası yapıldı. Motosiklet sigortası pazar payına bakıldığında 2017’nin son yedi ayında sektörde olan Quick; 237 bin sigorta poliçesi hazırlayarak bu payın 19’una ulaştı. 2018 yılında ise Quick Sigorta’nın pazar payı yüzde 31’e yükseldi. Sigortalanan bir milyon 262 bin motosikletin 395 bini Quick tarafından güvence altına alındı. 2019 yılında ise bir milyon 295 bin motosikletin yüzde 38’i yani 491 bini Quick tarafından sigortalandı. Son olarak 2020 yılı Ocak ayı sonu verilerine bakılacak olursak Türkiye’de toplamda 47 bin 775 motosiklet sigorta poliçesi imzalandı. Quick Sigorta 23 binin üzerinde sigorta ile pazardaki payını yüzde 50’ye yükseltmiş durumda"



