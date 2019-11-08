Yönetmen koltuğunda "Ailecek Şaşkınız", "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek" gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş’ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor. Türk sinemasında Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren film, baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alıyor.

1 Ocak 2020’de vizyona girecek

Ekibin, "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek şaşkınız", "İşler Güçler", "Kardeş Payı" film ve dizilerinden sonra yeni komedi filmi "Baba Parası" 1 Ocak 2020’de vizyona girecek.

Basın toplantısı düzenlenmişti

Komedi türündeki Baba Parası'nın tanıtımları için bir basın toplantısı gerçekleştirilmişti.

Murat Cemcir, yeni filmleri için şu sözleri sarf etti: "İlk defa aksiyon-komedi yapıyoruz. Çekimlerde çok koşturduk çok yorulduk... Kahkahanın rekabeti olmaz. Biz istiyoruz ki daha çok komedi filmi çekilsin, umarım hepsi başarılı olur." Oyuncu böylece filmin aksiyon türünde olduğunu belirtmiş oldu.

Ayrıca Ahmet Kural'ın da sarf ettiği şu sözlerle, aksiyon sahneleriyle ilgili ipuçları verimişti: "Dublörümüz vardı ama ben yapabilir miyim diye baktım ve birkaç sahneyi yaptım. Çok şükür kazasız atlattık."